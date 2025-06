Motta recua e envia à CCJ ordem de Moraes para cassar mandato de Zambelli

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou para análise da CCJ (Comissão de Constituição de Justiça) a condenação da deputada Carla Zambelli (PL-SP) pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

O que aconteceu

No sábado, o ministro Alexandre de Moraes mandou a Câmara decretar a perda do mandato de Zambelli. A determinação vem após a Primeira Turma da Corte condenar a deputada a dez anos de prisão, cassação do mandato e também a ficar inelegível, por invadir os sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

Decisão de enviar caso à CCJ é um recuo de Motta. Na segunda, o presidente da Câmara disse que a própria Mesa Diretora da Casa decretaria a perda do mandato de Zambelli e que não caberia mais levar o assunto para votação dos deputados. A Primeira Turma do STF já declarou o trânsito em julgado da condenação da parlamentar —quando não há mais possibilidade de recurso. "Decisão judicial se cumpre", declarou Motta na ocasião.