Olhar de Moraes a Gonet revela confissão espontânea de Bolsonaro

Por fim, em um derradeiro sincericídio, resgatando o linguajar habitual, contido durante boa parte do julgamento, Bolsonaro admitiu:

"Tivemos que entubar o resultado."

Ora, com o perdão do leitor, quem é "entubado" o é por falta de opção, não por escolha. Se restava ainda alguma dúvida ao mais garantista dos garantistas, ela se dissipava ali. O ex-presidente não só confirmou que iniciou a execução do golpe, como reconheceu que este fracassou e, por isso, teve de engolir a contragosto o resultado eleitoral.

Como se não bastasse a abundância de provas já colhidas —seja pelas manifestações públicas (como no 7 de setembro de 2021 ou na fatídica reunião com embaixadores), seja pelo produzido pela investigação (testemunhos, delação, minutas, planos e diálogos nada republicanos via zap), agora temos também as inesperadas confissões feitas durante o julgamento.

O batom carmim já não está na estátua, recuperada pelos restauradores, mas permanece, como desde sempre, só que ainda mais reluzente, na cueca de Bolsonaro.

*Beto Vasques é professor da FESPSP (Escola de Sociologia e Política de SP) e diretor do Instituto Democracia em Xeque.