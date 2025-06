'Retórica' de Bolsonaro é posta à prova para atenuar pena de prisão no STF

"Se ele convence o tribunal que cogitar golpe de Estado não é crime, consegue absolvição", afirma Davi Tangerino. Para o professor de direito penal da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), a defesa quer mostrar que discutir golpe não é crime. "Se a gente só pensou, olhou e viu que não dava, mas não tomou nenhuma medida concreta rumo ao golpe, e só fica na cogitação, não tem crime", explicou Tangerino.

Ex-comandante da Aeronáutica disse que Bolsonaro consultou chefe das Forças Armadas sobre apoio ao golpe. Em depoimento ao STF como testemunha, Carlos Baptista Júnior relatou que o ex-presidente apresentou a minuta durante reunião em novembro de 2022, e o documento tinha o objetivo de impedir a posse de Lula. Ao tomar contato com o teor do texto, o brigadeiro disse que se recusou a recebê-lo e foi embora do encontro.

Para especialista, não houve "grande inovação" em relação a provas. Especialista em direito público e professora da PUC-PR, Juliana Bertholdi acredita que o depoimento do ex-presidente buscou apontar que "nunca houve uma intenção real de golpe" e que um golpe seria "abominável", numa tentativa de humanizá-lo. "É difícil saber o que se passou na cabeça da equipe de defesa, não sei se era necessariamente sensibilizar os ministros, mas talvez de reforçar a narrativa de que nunca houve uma insurgência de fato", diz ela.

Tudo dentro da Constituição. Bolsonaro afirmou ter debatido "alternativas dentro da Constituição" com chefes das Forças Armadas após as eleições de 2022, como decretar estado de sítio, mas disse que as conversas sobre as medidas logo foram abandonadas. "Nós buscamos alguma alternativa na Constituição e achamos que não procedia e foi encerrado", declarou.

Ex-presidente foi ambíguo ao responder sobre "minuta do golpe", mas minimizou gravidade do documento. Quando questionado por Moraes se tinha sido apresentado a uma minuta, Bolsonaro disse que queria ter tido acesso ao documento. Depois de o ministro responder que ela estava nos autos, Bolsonaro afirmou que isso "foi colocado numa tela de televisão e mostrado de forma rápida ali [na reunião]". Disse ainda que não conversou sobre a minuta e que foi "bater um papo apenas".

Também negou ter "enxugado" a minuta para manter somente a prisão de Moraes. Assim, o ex-presidente contrapôs o depoimento do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que disse ao STF que Bolsonaro editou o documento para retirar a previsão de prisão de outras autoridades do Legislativo e do Judiciário, para deixar expresso que apenas Moraes seria encarcerado.