'Onde está Zambelli?': deputado italiano questiona governo Meloni na Câmara

O líder da Aliança Verde e de Esquerda e do Movimento Europa Verde cobra explicações diretas do governo Meloni por não ter agido diante da entrada de Zambelli na Itália, mesmo com um alerta oficial sobre sua situação judicial. Segundo o parlamentar, o Ministério do Interior foi informado sobre a condição de foragida de Zambelli no último dia 4 de junho, data em que ele apresentou uma primeira interrogação formal.

Com a exigência de resposta oral, a expectativa é que os ministros quebrem o silêncio. Se optarem por ignorar novamente, o tema deve ganhar ainda mais força entre parlamentares italianos e brasileiros, avalia o deputado.

"Onde está Zambelli?", resume Bonelli. O italiano afirma que sua ação no Parlamento ecoa a pergunta que muitos têm feito.

O silêncio do governo italiano diante de um mandado de prisão internacional e da permanência de uma parlamentar brasileira foragida no país é inaceitável.

Angelo Bonelli, deputado italiano líder da Aliança Verde e de Esquerda

O UOL procurou a assessoria de Carla Zambelli e aguarda um posicionamento.

As perguntas do deputado italiano

No novo documento, Bonelli questiona: "Quais são os motivos que impediram a detenção policial, ou ao menos a adoção de medidas de vigilância e monitoramento da foragida Zambelli ao entrar em território italiano pelo aeroporto de Fiumicino, sendo que sua situação era conhecida pelo Ministério do Interior desde 4 de junho?"