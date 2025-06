Aliados veem Bolsonaro condenado, e PL já fala em apoio a quem ele escolher

Pena menos dura a Bolsonaro viria de uma suposta pressão por parte dos EUA sobre Moraes. Isso porque bolsonaristas apostam que o ministro do STF possa ser atingido pelas medidas restritivas contra autoridades estrangeiras, anunciadas pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, com base na Lei Global Magnitsky. A legislação é aplicada contra acusados de corrupção ou violação dos direitos humanos.

Apoiadores do ex-presidente veem em Luiz Fux mais "sensibilizado". Membros do PL afirmam que os últimos posicionamentos do ministro do STF em relação à necessidade de revisão da pena de presos por envolvimento no 8 de Janeiro e, mais recentemente, no interrogatório de Bolsonaro como "surpresa positiva".

Após interrogatórios, Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) elogiou postura de Fux. O deputado federal licenciado compartilhou dois questionamentos do ministro ao tenente-coronel Mauro Cid sobre a falta de assinatura de Bolsonaro na minuta do golpe. "O senhor tinha a função de pressionar o presidente para assinar a minuta do estado de defesa, do estado de sítio, etc. Esse documento foi assinado?", questionou Fux. Em resposta, Cid nega e diz que "em nenhum momento foi assinado".

Estratégias pós-julgamento

PL fala em capitalizar imagem de "preso político" de Bolsonaro. Segundo um membro do partido, a sigla pretende mobilizar apoiadores nas ruas para mais manifestações em apoio ao ex-presidente. "Isso poderia gerar reações populares e mobilizações", diz Capitão Augusto, deputado federal pelo PL em São Paulo e um dos vice-presidentes do PL nacional.

Discurso de "apaziguar os ânimos" defendido no âmbito do PL da Anistia cairia por terra. A aposta seria em torno do aumento dos tensões políticas. Um integrante do PL disse ao UOL que a prisão de Bolsonaro impactaria "em todas as tentativas de pacificação".