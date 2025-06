Antes de prisão, Machado esteve com Bolsonaro e se preparava para São João

Antes de ser preso na manhã de hoje, o ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro (PL) Gilson Machado esteve com o ex-presidente e se preparava para as festas juninas no Recife.

O que aconteceu

Machado esteve com Bolsonaro em Natal ontem. Nas redes sociais, ele afirmou que foi à cidade justamente com o objetivo de acompanhar o ex-presidente e lembrou o mal-estar sofrido por Bolsonaro quando cumpria agenda na capital potiguar, em 11 de abril. O ex-ministro também estava com ele na ocasião.

Gilson recebeu o ex-presidente no aeroporto de Natal. Nos vídeos publicados, ele anuncia que Bolsonaro está "recuperado" e que vai recomeçar a "Rota 22" pelo Nordeste.