PL de defensora aliada de Tarcísio pode limitar ações contra governo de SP

O projeto de lei coloca na mesma mesa de discussão com o estado pleitos por benefícios para a carreira e demandas por garantia de direitos da população mais vulnerável. Carolina Diniz, Conectas

Defensoria tem sido criticada por se alinhar ao governo do estado. Servidores dizem que Luciana Jordão tem limitado a atuação da instituição para evitar conflitos com o governador Tarcísio, que a nomeou para o cargo. Em abril, a defensora pública-geral publicou uma portaria proibindo que defensores concedam entrevistas sem autorização da chefia.

Projeto prevê 140 cargos novos de defensor até 2027. Também prevê mais 200 cargos de apoio e técnicos, propõe a redefinição de funções administrativas, revisão das regras de progressão funcional e criação de novas gratificações. O impacto financeiro estimado é de R$ 36,9 milhões em 2025, R$ 99,2 milhões em 2026 e R$ 169 milhões em 2027, valores que, segundo a Defensoria, já estão previstos no orçamento.

Outro lado

Administração diz que grupo "não retira a independência funcional". Em nota enviada ao UOL, a Defensoria Pública afirmou que a mudança visa aumentar a robustez das iniciativas da Defensoria, "criando infraestrutura para ações de maior envergadura em demandas estruturais e com mais suporte, como já ocorre em outras instituições do Sistema de Justiça", citando como exemplos o STF (Supremo Tribunal Federal), MP-SP (Ministério Público de São Paulo) e AGU (Advocacia-Geral da União).

Centralização das ações. O paralelo com outros órgãos, no entanto, desconsidera que no caso da Defensoria haveria uma mudança que não foi debatida e inseriu o incômodo por centralizar eventuais ações na figura da pessoa indicada pelo governador.