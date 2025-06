Família de Cid saiu do Brasil em maio e está nos EUA, onde vive a filha

Os pais, a esposa e uma das filhas de Mauro Cid saíram do país e foram para os Estados Unidos no dia 30 de maio, apurou o UOL. A viagem acontece em meio a suspeitas da PF de que o tenente-coronel, delator da trama golpista, esteja tentando sair do país.

O que aconteceu

Família de Cid teria ido visitar uma das filhas dele, que mora em Los Angeles, nos EUA. A defesa do ex-ajudante de ordens da Presidência disse que não há nenhum impedimento para a viagem delas.

Cid quase foi preso na manhã de hoje. O ministro do STF Alexandre de Moraes chegou a determinar a prisão preventiva do tenente-coronel, mas revogou o mandado logo em seguida. Cid já estava a caminho do batalhão do Exército para ser preso pela terceira vez quando houve a mudança.