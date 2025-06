Governo italiano diz que polícia não sabe onde está Carla Zambelli

"As investigações estão em andamento, mas até agora não foi possível localizar a sra. Zambelli", declarou a vice-ministra. "As apurações prosseguem em colaboração com as autoridades brasileiras, e os dados já foram compartilhados com a Procuradoria de Roma", completou a representante do governo de Giorgia Meloni, primeira política da ultradireita no poder desde o ditador Benito Mussolini.

A resposta revoltou o deputado Bonelli, que acusou o governo de omissão deliberada. O líder da Aliança Verde e de Esquerda e do Movimento Europa Verde classificou a situação como "absurda e inaceitável" e afirmou que o governo italiano já sabia da chegada antes mesmo da publicação do alerta da Interpol. Em maio, Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e à perda de mandato por ter invadido o sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça). A decisão foi por unanimidade na Primeira Turma do STF (5 a 0).

Segundo o deputado, o governo permitiu a fuga porque não monitorou a brasileira. "O governo italiano é responsável pelo ocorrido. Eles deixaram uma pessoa procurada escapar e agora dizem que não sabem onde ela está. É uma vergonha para o país. Mas outra notícia grave é que os filhos de Bolsonaro, Flávio, Eduardo e Carlos obtiveram a cidadania italiana", disse.

Bonelli, durante a réplica no Parlamento, acusou o governo Meloni de acobertar Zambelli por razões ideológicas e diplomáticas. Segundo ele, é evidente o vínculo político entre a Lega, partido da base governista italiana, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, do qual Zambelli foi uma das principais aliadas até o rompimento após as eleições. "A Itália não pode se tornar o paraíso dos golpistas e criminosos internacionais. O mundo sabe, o governo brasileiro sabe, que o governo italiano permitiu a entrada de Zambelli sem qualquer monitoramento."

O parlamentar também destacou a disparidade no tratamento dado a jovens imigrantes de segunda geração na Itália. "Colocam vigilância até em meninos filhos de imigrantes. E quando chega uma procurada internacional, dizem que não sabem onde está? Isso é escandaloso", afirmou.

Viagem de Zambelli foi interpretada como fuga pela Justiça brasileira, que decretou o pedido de prisão. A deputada licenciada é considerada foragida e foi incluída na lista de procurados da Interpol. O UOL procurou a assessoria de Carla Zambelli e aguarda um posicionamento.