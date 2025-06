Economia melhora; imagem, não: Aliados veem Lula 'sufocado' por crises

No Palácio do Planalto, diz-se que há uma boa e uma péssima notícia nestas últimas semanas: a economia segue mostrando melhora progressiva, como esperavam, mas a imagem do governo Lula (PT), não. A pouco mais de um ano das eleições, reclamam de fórmulas repetidas e mostram cada vez mais preocupação com 2026.

O que aconteceu

O Boletim Focus, do Banco Central, voltou a reduzir a estimativa de inflação nesta semana. O mercado prevê inflação em 5,5% ao final do ano, na quarta semana consecutiva de queda, quando a expectativa estava em alta de 5,57% dos preços, embora permaneça acima do teto da meta (4,5%).

A expectativa de crescimento da economia aumentou. Os analistas do mercado financeiro elevaram as projeções de avanço do PIB, a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país, de 2% para 2,02%. O dólar também tem expressado frequentes melhoras, após os picos acima de R$ 6 no início do ano, e o desemprego está em queda.