Moraes manda soltar Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro

Machado foi preso por suspeita de tentar emitir passaporte português para o ex-ajudante de ordens Mauro Cid. A prisão foi decretada pelo próprio Moraes a pedido da PGR, que solicitou abertura de inquérito sobre o caso após a PF descobrir a tentativa de expedir o documento. Moraes também decretou a prisão de Mauro Cid, mas revogou ordem logo em seguida.

Ex-ministro teria tentado atrapalhar o andamento do julgamento da trama golpista no STF. Em nota enviada ao UOL na terça, o ex-ministro afirmou que tomou conhecimento das investigações pela imprensa e negou "veementemente ter ido a qualquer consulado, inclusive o português".

Machado negou ter ido "a qualquer consulado, inclusive, o Português, no Recife (PE), por meio de nota. "Reitero nessa oportunidade, que apenas mantive contato telefônico em maio último, com Consulado Português, tão somente solicitando uma agenda para meu pai Carlos Eduardo Machado Guimarães renovar o passaporte, o qual foi feito após dita solicitação".

Sanfoneiro é amigo e aliado de Bolsonaro

Conhecido como Gilson Sanfoneiro, Machado é aliado e amigo próximo de Bolsonaro. O ex-ministro acompanhava o ex-presidente na viagem que ele fazia no Rio Grande do Norte, em abril, quando passou mal e precisou passar por uma cirurgia para reverter quadro de obstrução intestinal. Machado foi o primeiro a prestar socorro a Bolsonaro quando o ex-presidente passou mal.

Machado também esteve presente com o filho e com Eduardo Bolsonaro nos EUA após eleição de Trump. Os três foram os únicos políticos brasileiros a participar do evento. Foram quatro dias de viagem àquele país para, segundo os envolvidos, planejar os próximos dois anos da extrema direita no Brasil.