Prefeitos brasileiros em Israel se abrigam em bunker durante ataque ao Irã

"A Câmara está atenta", respondeu Motta. No X, o deputado federal informou que está em contato com o chanceler Mauro Vieira "para garantir a segurança e o retorno de todos que estão em Israel".

Israel atacou o Irã na noite de ontem

Ataque de Israel matou os chefes das Forças Armadas e da Guarda Revolucionária do Irã. As mortes dos generais Mohammad Bagheri e Hossein Salami foram confirmadas pela TV estatal do Irã. A Guarda Revolucionária iraniana, que era liderada por Salami, é o grupo mais poderoso no Exército do país e foi criada depois da Revolução Islâmica de 1979. O Irã também confirmou as mortes dos cientistas nucleares Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoon Abbasi.

Irã respondeu lançando cerca de cem drones contra território de Israel, segundo o Exército de Israel. O anúncio foi feito pelo porta-voz militar Effie Defrin, que afirmou também que Israel mobilizou 200 aviões de combate para bombardear quase cem alvos em seus ataques contra o Irã.

Israel disse na madrugada de hoje (horário local) que completou o "ataque inicial" contra o Irã. As FDI (Forças de Defesa de Israel) afirmaram que a operação, nomeada de "Leão em Ascensão", foi contra "dezena de alvos militares" e instalações nucleares relacionados ao programa nuclear do Irã. Segundo Defrin, "a operação está apenas começando".

Irã afirmou que os ataques israelenses justificam sua intenção de enriquecer urânio. "Não se deve falar com um regime tão predador, exceto com a linguagem da força", afirmou o governo iraniano em um comunicado. "O mundo agora entende melhor a insistência do Irã em seu direito de enriquecer [urânio], à tecnologia nuclear e ao poder dos mísseis".