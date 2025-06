Sanfoneiro e fã de Trump: quem é o ex-ministro de Bolsonaro preso hoje

Ele ganhou notoriedade nacional ao tocar sanfona nas lives que Bolsonaro fazia durante a Presidência. Em uma delas, durante a pandemia, tocou "Ave Maria", em uma homenagem às vítimas da covid-19.

Esse lado musical, como sanfoneiro, foi uma marca em sua atuação pública durante sua passagem pelo governo. Ele costumava tocar músicas nordestinas, em eventos oficiais e informais, tentando se conectar com o público nordestino.

Apoiado pelo ex-presidente, foi derrotado nas urnas duas vezes. Foi candidato ao Senado por Pernambuco em 2022 e à prefeitura do Recife em 2024. Em ambas ficou em segundo lugar: teve 29,5% dos votos como senador e 13,9% como prefeito.

Ele participou de um evento com o então presidente eleito Donald Trump, nos EUA, em novembro do ano passado. O objetivo era traçar estratégias de fortalecimento da direita no Brasil, buscando alinhar ações com o retorno do republicano ao poder. Machado foi com Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ao evento em Mar-a-Lago, na Flórida.

O ex-ministro lançou uma campanha via Pix para arrecadar dinheiro para Bolsonaro. Nas redes sociais, ele afirmou que o ex-presifente precisa de ajuda para pagar advogados e médicos e ajudar Eduardo, que se licenciou da Câmara e se mudou para os Estados Unidos. Bolsonaro tem duas aposentadorias públicas, uma do Exército e outra da Câmara, e recebe dinheiro do PL, partido ao qual é filiado. Em 2023, ele arrecadou mais de R$ 17 milhões via Pix, segundo o relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).