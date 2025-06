Advogado italiano assume defesa de Zambelli para tentar evitar extradição

A deputada federal Carla Zambelli está se blindando por todos os lados para evitar sua extradição ao Brasil. Para isso, contratou o advogado Pieremilio Sammarco, professor de Direito Comparado na Universidade de Bérgamo. Sammarco é conhecido na Itália por ter representado o comediante e político Beppe Grillo em disputas judiciais contra o ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte.

A parlamentar, procurada pela Interpol a pedido da Justiça brasileira, está nas proximidades de Verona, no norte da Itália, segundo informou o jornal italiano Il Manifesto. Segundo o veículo, a polícia estaria prestes a prendê-la. O processo legal será conduzido pela Procuradoria-Geral da Corte de Apelação de Roma.

A estratégia adotada por Zambelli lembra a que foi utilizada por Henrique Pizzolato, ex-diretor do Banco do Brasil condenado no escândalo do mensalão. À época, ele entrou na Itália usando passaporte falso em nome do irmão. Ele achou que estaria amparado por sua cidadania italiana. O processo de extradição se arrastou por mais de um ano, mesmo após a decisão da justiça italiana de autorizá-la.