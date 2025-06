Defesa de Braga Netto pede que STF investigue perfil atribuído a Mauro Cid

Petição também reforçou pedido de liberdade de Braga Netto. Os advogados pediram prioridade na análise do pedido de liberdade do general, protocolado no dia 10 de junho. Ele está preso desde dezembro de 2024.

Moraes ordenou que Meta preserve conteúdo do perfil

Moraes determinou que conteúdo da conta seja preservado. Em determinação de ontem, o ministro ordena que a Meta preserve o conteúdo do perfil "gabrielar702". O UOL confirmou que a conta foi apagada —ela estava no ar no dia do interrogatório de Cid.

Mensagens enviadas e recebidas entre maio de 2023 até hoje também devem ser entregues. Além disso, o ministro quer que seja informado outros logins vinculados à conta e se houve acesso de navegadores de internet em notebooks ou computadores.

Filipe Martins havia pedido ao Supremo os dados do perfil. A solicitação da defesa do ex-assessor de Assuntos Internacionais do governo Jair Bolsonaro aconteceu após mensagens reveladas pela revista Veja, em que Cid teria dito que Shor "sabe interrogar". "Sabe tentar te conduzir para onde ele quer chegar", teria dito o tenente-coronel, em uma conta do Instagram com o nome de "Gabriela R" —Gabriela é o nome de sua esposa.

Polícia Federal queria jogar o depoimento para o "lado do golpe", teria dito Cid nas mensagens. "O mais fod* é sentir que eu estou ferrando todo mundo. Fruto de uma perseguição que eu não tive maldade que iria acontecer. E eu fui bem claro lá... Pr [Presidente Bolsonaro] não iria dar golpe nenhum."