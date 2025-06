Gleisi está em contato com os prefeitos abrigados em bunker no Irã

Os alertas soaram por volta das 4h de ontem em Israel, 22h de quinta no horário de Brasília. Pelo menos quatro prefeitos que estavam no país para conhecer tecnologias de segurança pública tiveram que se abrigar no campus da universidade Beit Berl College, na cidade de Kfar Saba.

Prefeitos foram a Israel conhecer sistema de Segurança Pública

Welberth Rezende (Cidadania), prefeito de Macaé (RJ), contou que o grupo foi ao país a convite da embaixada de Israel no Brasil. "Estamos em uma delegação de 25 prefeitos", disse. "Iniciaríamos uma série de visitas voltadas ao conhecimento de métodos tecnológicos aplicados à gestão de cidades."

Com o fechamento do espaço aéreo de Israel, eles não sabem como retornarão ao Brasil. "Fomos surpreendidos com alertas de emergência", relatou Johnny Maycon (PL), prefeito de Nova Friburgo (RJ). Os prefeitos receberam os avisos disparados pelo governo israelense em seus aparelhos celulares e foram direcionados para um bunker.

Mensagem recebida nos aparelhos celulares Imagem: Reprodução/Instagram