O que acontece se acordo de delação premiada de Mauro Cid for anulado

Juristas ouvidos pelo UOL dizem que o acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid pode ser invalidado se for comprovado que ele mentiu, mas isso não necessariamente significa que será encerrado o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e demais réus no STF.

O que aconteceu

Acordo foi questionado nos últimos dias. Reportagem da revista Veja publicada na quinta-feira mostrou mensagens entre o perfil do Instagram @gabrielar702 (atribuído a Cid) e alguém próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - o que seria uma violação de condições do acordo. Na sexta, o ex-ministro Gilson Machado foi preso pela PF sob suspeita de tentar emitir um passaporte português para Cid, que seria usado em uma suposta fuga do Brasil. Ele nega as acusações.

Advogados pediram para STF investigar perfil. A defesa de Cid diz que a conta no Instagram não é dele, e pediu investigações sobre a titularidade. A defesa de Filipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro, também pediu dados. Os advogados do general Walter Braga Netto pediu para o STF determinar a entrega de informações como histórico de acesso, transações e vínculos do perfil com outras contas (no WhatsApp, por exemplo).