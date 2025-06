Autoridades brasileiras saem de Israel em direção a Jordânia nesta segunda

Comitiva sai por terra de Israel até a Jordânia, onde será resgatada pela FAB. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, entrou em contato com o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União), neste domingo para comunicar a interlocução com o governo jordaniano.

Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte Imagem: Reprodução/UOL

FAB está "de prontidão" para fazer o resgate. As autoridades brasileiras estavam em Israel para um evento sobre segurança quando foram surpreendidas pelo fechamento do espaço aéreo. O grupo precisou se salvaguardar em abrigos subterrâneos e nas instalações da universidade Beit Berl College, na cidade de Kfar Saba.

Tensão entre Israel e Irã

Novos bombardeios aconteceram neste domingo. Israel bombardeou Teerã, capital do Irã, e também anunciou ataques a dezenas de instalações de mísseis no oeste do país. "A força aérea lançou uma onda de bombardeios contra dezenas de alvos de mísseis terra-terra no oeste do Irã", afirmou o Exército em um comunicado.