Proposta do novo Código Civil avança em regras para reprodução assistida

"Barriga de aluguel" segue vetada, mas proposta regulamenta cessão temporária de útero. Nesse procedimento, uma pessoa recebe gametas de outras duas para tentar engravidar. O projeto prevê que quem cede o útero não pode receber dinheiro por isso e que o bebê seja registrado em nome dos doadores de gametas.

Projeto de lei estabelece que procedimentos de reprodução assistida só podem acontecer caso haja consentimento de todas as partes envolvidas. Além do consentimento, os envolvidos devem informar o destino a ser dado ao material genético preservado caso rompam, adoeçam, morram ou desistam do tratamento.

Área vive um boom no Brasil. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o número de espaços especializados em reprodução assistida no país saltou de 174 em 2020 para 213 em 2025 —um aumento de 22%. No mesmo período, a quantidade de embriões congelados cresceu de cerca de 87 mil para quase 545 mil.

Resolução de 2022 do CFM estabeleceu regras para procedimentos. O texto garante o acesso às técnicas por família monoparentais e casais "unidos ou não pelo matrimônio" e prevê que a doação de gametas só pode ser feita por maiores de idade, por exemplo. Entretanto, Ana Scalquette esclarece que por não se tratar de uma norma discutida pelo Congresso (como acontece hoje com a proposta de atualização do Código Civil), a resolução não tem a mesma força que uma lei, ou seja, não regula a vida em sociedade, mas apenas a prática médica.