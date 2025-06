Deputado pró-Palestina quer proibir armas de Israel no estado de SP

Tramitam na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) projetos de lei que pretendem proibir a compra de armas de softwares de inteligência de Israel pelo estado de São Paulo.

O que aconteceu

PLs citam guerra de Israel como justificativa. Os projetos, de autoria do deputado Guilherme Cortez (PSOL-SP), visam proibir a aquisição de armamentos, artefatos, dispositivos e equipamentos de uso permitido ou proibido. Na justificativa, o autor cita o conflito com a Palestina que se agravou desde 2023.