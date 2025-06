João Campos defende Lula, mas diz que governo precisa escolher prioridades

João Campos avalia que este descasamento não tem a ver apenas com a comunicação do governo.

O governo tem feito mais do que as pessoas têm percebido, em vários setores. Do agro, por exemplo, no qual você vê a quantidade de mercados que estão sendo abertos para exportação, no estímulo ao livre comércio e que fortalece crédito agrícola, plano safra, e tudo isso não canaliza [apoio ao governo].

Não é só uma tarefa de comunicação. Isso é comunicação, gestão e política, o tripé de qualquer governo. Eu acho que, em cada uma dessas áreas tem pontos assertivos e pontos a serem corrigidos.

João Campos, prefeito do Recife e presidente nacional do PSB

'Se a esquerda não fizer, a direita fará'

João Campos avalia que, para vencer a disputa pela reeleição do ano que vem, Lula precisará ter apoio dos partidos de centro. Atualmente, as siglas do chamado "centrão" mostram distanciamento do petista. Apesar de terem ministérios no governo, impõem dificuldades em pautas de interesse do Executivo no Congresso e flertam com uma candidatura presidencial de direita.