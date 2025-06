De forró ao bolsonarismo, Gilson Machado enfrenta maior desafio da carreira

O grupo tem apresentação confirmada em Caruaru, no Agreste pernambucano, em plena noite de São João (24 de junho). A festa é conhecida por ser a maior comemoração junina do estado e uma das maiores do país. A reportagem perguntou à prefeitura de Caruaru se o show está mantido, mas ainda não obteve resposta.

O sucesso político de Gilson vem na esteira do bolsonarismo, com a eleição de Jair Bolsonaro para a Presidência em 2018. Nos dois últimos pleitos realizados em Pernambuco, Gilson foi o nome mais forte da direita. Em 2022, ficou em segundo lugar na disputa por uma vaga ao Senado, com 1,3 milhão de votos, o equivalente a 29% dos votos válidos. A eleita foi Teresa Leitão (PT), com 46%.

Em 2024, ficou em segundo lugar, com 13,90% dos votos válidos na disputa pela prefeitura do Recife, conquistada no 1º turno pelo amplo favorito João Campos (PSB), reeleito com mais de 78%. O bolsonarista, no entanto, saiu fortalecido ao obter uma votação quatro vezes maior do que o candidato da centro-direita tradicional da cidade, Daniel Coelho (PSD), que ficou em quarto lugar com 3,21% mesmo com o apoio da governadora Raquel Lyra (PSD).

Gilson Machado foi um dos primeiros empresários que investiu na campanha de Bolsonaro ainda em 2018, o que o deixou muito próximo do futuro presidente. O cientista político Bhreno Vieira aponta que o pernambucano conquistou um espaço de relevo: "Ele virou uma espécie de embaixador cultural do bolsonarismo, que sempre trazia para si a questão de enfatizar valores mais conservadores e religiosos da cultura popular", explica.

O crescimento de Gilson ofuscou a direita tradicional do estado, com o declínio de nomes como ex-governador e atual deputado federal Mendonça Filho (União) e a rivalidade com o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, Anderson Ferreira, com quem passou a disputar o comando do PL no estado. Candidato ao Governo de Pernambuco em 2022, Ferreira ficou em terceiro lugar com 18,15% dos votos válidos e teve 430 mil votos a menos que Machado, que disputou o Senado na mesma chapa.

Em 2024, mesmo derrotado para a prefeitura, o sanfoneiro foi fundamental para a eleição de seu filho, Gilson Filho (PL), como o segundo vereador mais votado do Recife, gerando atritos com o clã de Anderson Ferreira, presidente do partido no estado. Nesta quebra de braço, a proximidade de Gilson com Bolsonaro, de quem é amigo, é relevante.