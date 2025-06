Após depoimentos, defesa de Braga Netto pede acareação com Mauro Cid

Não havia contato com financiadores, disse Braga Netto, sobre a acusação de Cid. "Eu não tinha contato com financiadores, então não tinha como pedir dinheiro e não entreguei dinheiro para ninguém", afirma. Cid diz que recebeu do general um pacote dentro de uma caixa de vinho. Ele teria guardado o pacote embaixo de sua mesa numa sala do Alvorada.

Cid já havia detalhado conversa com general em delação. Ele havia dito que, com a negativa do PL, Braga Netto teria afirmado que daria "um jeito". "O partido não podia trazer manifestantes ou apoiar com esse tipo de material. Voltei no general Braga Netto e ele falou: 'Vou dar um jeito, vou seguir por outros caminhos'", disse o militar na delação.

Cid disse não saber quanto de dinheiro havia sido entregue por Braga Netto. O ajudante de ordens afirmou que o montante entregue pelo ex-ministro seria do "pessoal do agro", que gostaria que Bolsonaro se mantivesse no poder.

Defesa diz que Cid não conseguiu provar suas denúncias sobre Braga Netto. "Não é demais explicitar que essa diligência complementar se mostra necessária para a devida apuração dos fatos, pois Mauro Cid não trouxe aos autos provas que corroborassem suas acusações."