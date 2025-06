Chega à Jordânia parte dos políticos brasileiros que estavam em Israel

Ao menos 42 políticos e assessores estavam no país quando ataques ao Irã se intensificaram. O grupo inclui o governador de Rondônia, Marcos Rocha (União), e os prefeitos de Belo Horizonte e João Pessoa, Álvaro Damião (União) e Cícero Lucena (PP), respectivamente.

Intenção do grupo parlamentar é fazer uma operação de resgate de todas as autoridades e turistas brasileiros em Israel. O senador Viana disse que já solicitou à administração de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, a relação dessas pessoas para organizar a retirada, em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores.

Próximas saídas podem acontecer via Jordânia ou Egito. O destino das caravanas vai depender do andamento da guerra —na última sexta (13), Israel lançou uma ofensiva contra Teerã, que retaliou e disse que "abrirá as portas do inferno". Até ontem, 14 pessoas haviam morrido em Israel, e 224 no Irã.

Governo de Israel está colaborando muito, disse senador. "As decisões dependem de como ficará a guerra. Se os ataques diminuírem, teremos mais tempo para trabalhar, mas se houver uma escalada, naturalmente, pode dificultar. O governo israelense está colaborando e muito para que os brasileiros possam se deslocar o mais rapidamente possível e retornar ao nosso país", falou.

FAB disse que está de prontidão para resgatar autoridades, mas que depende de autorização do Ministério de Relações Exteriores. Nesta manhã, o Itamaraty disse ao UOL não ter atualizações sobre o assunto até o momento.