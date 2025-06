Câmara usa pré-recesso para votar projetos que mantêm governo sob pressão

Evento de Gilmar mobiliza parlamentares. Depois disso, entre 2 e 4 de julho, acontece o Fórum Jurídico de Lisboa, organizado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que leva a cúpula de Brasília à Europa. Os parlamentares voltam ao trabalho apenas no dia 1º de agosto.

Sessão do Congresso analisa vetos e pode instalar CPMI do INSS. O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), marcou sessão conjunta para terça. Deve ser feita a leitura do requerimento da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das fraudes no INSS e analisados vetos do presidente Lula, como ao projeto que previa pensão mensal a pessoas que nasceram com deficiência causada pelo vírus zika durante a gestação e trechos da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) que proibiam o bloqueio de emendas impositivas, individuais e de bancadas estaduais..

Motta se indispõe com Planalto

Motta mudou de ideia após pressão e conselho de líderes do centrão. O movimento é considerado uma resposta política ao governo diante das insatisfações da Casa com a medida provisória enviada pelo Executivo e o atraso no pagamento das emendas parlamentares. A atitude irritou a base governista, que considerou como uma espécie de traição.

MP com alternativas ao aumento do IOF foi enviada pelo governo Lula. A Medida Provisória prevê a incidência de Imposto de Renda para novas emissões de títulos atualmente isentos, como a LCA (Letra de Crédito Agrícola), a LCI (Letra de Crédito Imobiliário), o CRI (Certificado de Recebível Imobiliário), o CRA (Certificado de Recebível do Agronegócio) e debêntures incentivadas em uma alíquota de 5%. Inclui também o Programa Pé-de-Meia no piso constitucional da educação. Bets e fintechs também terão aumento de tributação.

Proposta também faz ajustes no arcabouço fiscal. A MP já está em vigor, mas, para virar lei, precisa tramitar por uma comissão mista e ser votada nos plenários da Câmara e do Senado. Ela vale por 120 dias. Se não for apreciada em até 45 dias, entra em regime de urgência e trava a pauta das Casas.