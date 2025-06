Veja como votou cada deputado para acelerar projeto que derruba o IOF

A Câmara dos Deputados aprovou hoje ao regime de urgência para o projeto que derruba o decreto que aumentou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Foram 346 votos a favor e 97 contra.

O que aconteceu

Regime de urgência acelera tramitação do projeto. Isso significa que o texto não precisará passar por comissões temáticas e vai direto à votação no plenário da Câmara. Caso seja aprovado, o decreto do governo sobre regras do IOF seria suspenso.

Governistas representam cerca de 60% dos votos a favor. Pelo menos 212 votos favoráveis vieram de parlamentares do MDB, PP, PSB, PSD, Republicanos e União Brasil, partidos que ocupam ministérios no governo Lula.