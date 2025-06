Decisão de Moraes não explica 'prende e solta' de Cid no mesmo dia

O ministro determinou a prisão preventiva e a tomada de depoimentos de Cid e do ex-ministro Gilson Machado. Também foi autorizada a busca nos endereços dos dois e a quebra de sigilos telefônico e telemático deles (que permite ver a localização das antenas de celular, por exemplo, e trocas de mensagens).

A PGR (Procuradoria-Geral da República) foi favorável ao pedido de prisão. Para Paulo Gonet, Gilson Machado tentou emitir um passaporte português para Cid, que possui cidadania do país europeu. Ele também se baseou em dados da Polícia Federal sobre a saída de familiares de Cid do Brasil, no fim de maio, com destino aos Estados Unidos.

A PF apura se Mauro Cid planejava fugir do Brasil. As investigações mostram que Machado tentou emitir um passaporte português para Cid, no consulado na capital pernambucana, em 12 de maio deste ano.

Confira trechos das decisões de Moraes

Portanto, nestes autos - e em diversas investigações conexas - estão sendo coletados relevantes indícios de ações possivelmente coordenadas e estruturadas (em referência aos casos de Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli) para a finalidade de obstrução do regular trâmite da AP 2.668/DF [ação penal que envolve Bolsonaro e outras sete pessoas por tentativa de golpe], além de outros procedimentos investigativos em curso nesta Suprema Corte.