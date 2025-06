Defesa de Bolsonaro diz a Moraes que Cid mentiu e pede anulação da delação

A defesa de Bolsonaro também pede acesso a investigações que seriam ligadas à denúncia da PGR sobre tentativa de golpe. Advogados insistem em pedir acesso a um inquérito sobre a chamada "Abin paralela" e a outro que investiga o ex-presidente por vazar informações de investigação sigilosa da Polícia Federal sobre urnas eletrônicas durante uma live.

Delator negou ter usado o perfil. Em seu interrogatório, Mauro Cid disse que nunca havia utilizado o perfil para reclamar sobre os depoimentos à PF durante sua delação. Depois que vieram à tona reportagens da revista Veja dizendo que ele havia mentido no STF, sua defesa entrou no STF com uma declaração de que o material era fake news. Na manifestação hoje, a defesa de Bolsonaro rebate esses argumentos.

Defesa de Bolsonaro pede mais prazo. Eles querem aguardar o retorno das informações da Meta sobre o perfil citado na revista Veja para solicitar novas diligências. Moraes já havia determinado, na semana passada, que a Meta fornecesse informações sobre o referido perfil.

Linha é a mesma da defesa do general Braga Netto. Eles vêm adotando estratégia semelhante de tentar anular a delação de Mauro Cid, considerada muito importante para a denúncia da PGR contra eles por tentativa de golpe de Estado.

Não há mais espaço para falar em mero 'desabafo'. O que as mensagens trocadas por meio da rede social exibem é que, em troca dos favores que alcançavam não só a si mesmo, mas também sua família, o delator Mauro Cid mentiu sobre os fatos de novembro e dezembro de 2022. De fato, o teor das diversas mensagens expõe não só a falta de voluntariedade, mas especialmente a ausência de credibilidade da delação.

Defesa de Bolsonaro, em manifestação enviada ao STF nesta noite

Mensagens críticas à PF

Cid estaria conversando com envolvidos nas investigações do 8 de Janeiro. Reportagem da revista Veja publicada na quinta (12) mostrou mensagens entre o perfil do Instagram @gabrielar702 e alguém próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre 29 de janeiro e 8 março de 2024.