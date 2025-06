Deputados citados em investigação no MT negam irregularidades

Cláudio Ferreira (PL)

O atual prefeito de Rondonópolis (MT), Cláudio Ferreira, afirmou que, enquanto exerceu o cargo de deputado estadual, destinou suas emendas parlamentares com vistas a atender aos interesses dos cidadãos mato-grossenses, sendo que todas elas foram entregues e cumpridas.

"Ressalta que a destinação da emenda questionada foi feita dentro da devida moralidade e legalidade, sendo que nunca autorizou ninguém a mencionar seu nome. Também afirma que a destinação da referida emenda jamais foi usada com cunho eleitoral, pontuando que cabe agora aos órgãos convenientes fazerem a fiscalização e a comprovação da entrega do serviço."

Ainda concluiu afirmando ter compromisso com a transparência, "zelo com o bem público, eficiência e princípios constitucionais que regem a administração pública, colocando-se à disposição para quaisquer outros esclarecimentos".

Doutor João José (MDB)

O deputado Dr. João José (MDB) disse que as emendas parlamentares estão previstas na Constituição do Estado de na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, e que foram indicadas e executadas integralmente com seriedade e transparência, de acordo com a legislação.