Deputados do PL enviam R$ 2,6 mi em emendas Pix para série conservadora

Ligação com igrejas evangélicas

Segundo Karina, a ANC tem parceria com igrejas. Ela foi integrante do GT Cristão, uma associação de igrejas evangélicas que tem como objetivo reunir líderes, pastores e ministérios "em prol do Reino" e se organizar politicamente para levar "pautas cristãs" às assembleias legislativas, segundo o site.

GT cristão apoiou a reeleição de Ricardo Nunes (MDB) na capital paulista no ano passado. Em 2023, Karina participou de uma reunião com o prefeito representando a associação. O GT Cristão também organizou um evento de campanha do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) em 2022, com a participação de lideranças religiosas e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A ANC é a organizadora da "The Connect Faith". Nas redes sociais, o evento é classificado como "a maior feira de fé, tecnologia e inovação cristã" e será realizado em São Paulo neste mês.

Muitos de nós que formamos a base da Academia Nacional de Cultura somos pessoas do segmento cristão. Qualquer projeto que seja de cunho e de interesse social nos interessa. Então, não é exatamente uma questão ideológica. Nós não somos um projeto político, somos um projeto artístico.

Karina da Gama, presidente da ANC

Direção de amigo de Mário Frias

A série apoiada pelos deputados terá gravações em Lisboa, Porto e outras oito cidades portuguesas por três semanas. Em documentos enviados ao Governo de São Paulo, a ANC informa que entre os gastos previstos estão a compra de 22 passagens aéreas para Portugal.