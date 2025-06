OAB inicia processo para cassar registro de Bretas, ex-juiz da Lava Jato

Bretas terá direito à defesa. "O registro no cadastro de violadores de prerrogativas da OAB não é automático", explicou a entidade, em nota. Primeiro, Bretas vai passar por uma etapa de desagravo público, ou seja, os danos morais causados por Bretas à reputação da OAB serão avaliados.

OAB classificou postura de Bretas durante a Lava Jato como um "verdadeiro ataque à advocacia". Foram as condutas de Bretas enquanto esteve à frente dos processos da Operação Lava Jato, em 2020 — que incluem a determinação de realização de buscas e apreensões em endereços de mais de 50 advogados em todo o país —, que deram origem ao procedimento.

Somente após a conclusão dessa fase e eventual decisão definitiva, o nome de Marcelo Bretas poderá ser inscrito no Registro Nacional de Violações de Prerrogativas.

Conselho Federal da OAB.

Marcelo Bretas é ex-juiz da Lava Jato no Rio

No dia 3 de junho, ele foi punido com aposentadoria compulsória pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça). O relator dos processos, conselheiro José Edivaldo Rocha Rotondano, adiantou que votou pela procedência parcial dos três processos disciplinares por irregularidades na atuação do magistrado à frente da Lava Jato no Rio e solicitou a aposentadoria compulsória dele, punição mais grave aplicada a um juiz.

O magistrado estava afastado das funções desde fevereiro de 2023. Uma das ações foi aberta a partir de representação da OAB, que acusou o magistrado de barrar acesso a documentos pelas defesas e manipular processos para ficar com a relatoria de ações que deveriam ser julgadas em outras jurisdições.