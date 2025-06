Motta cutuca governo após aprovar urgência que derruba IOF: 'Recado claro'

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), cutucou o governo Lula (PT) após a aprovação do regime de urgência para o projeto que derruba o decreto que aumentou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

O que aconteceu

"346 votos [a favor]. Um recado claro da sociedade", disse Motta. "A Câmara foi apenas o veículo que ecoou essa demanda: o país não aguenta mais aumento de imposto."

Discussão sobre as contas públicas não é sobre mais ricos ou mais pobres, segundo ele. "Toda essa discussão sobre as contas não é sobre quem mora na cobertura ou no andar de baixo. É sobre todos nós que moramos no mesmo prédio."