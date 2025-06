1ª sessão do Congresso no ano tem recorde de vetos em análise e CPI do INSS

Governo negociou para adiar votação de vetos do BPC. Segundo Randolfe, o combinado exclui da análise hoje o veto parcial ao texto que traz o pagamento de BPC (Benefício de Prestação Continuada) para quem possui deficiência considerada "leve" e o veto ao projeto de regulamentação da produção de energia eólica em alto-mar, as chamadas eólicas offshores.

Alcolumbre ainda deve ler o pedido de criação da CPMI do INSS. A comissão mista vai se debruçar sobre o esquema de fraudes no INSS, que fazia descontos não autorizados a aposentados. Os governistas tentam conseguir a presidência ou a relatoria do colegiado, para tentar minimizar o desgaste que a oposição quer gerar com a investigação.

Instalação deve ficar para agosto. Com a leitura do requerimento, abrem-se os prazos para a indicação dos deputados e senadores que farão parte do colegiado. Com o esvaziamento das Casas, pelos feriados e festas juninas, a expectativa é que as negociações só terminem após a volta do recesso, em agosto.

A semana será curta. O feriado de Corpus Christi impacta na semana dos parlamentares. Alcolumbre agendou uma sessão semipresencial para hoje, o que ajuda a aumentar o quórum.

Emendas entram na discussão

Mudanças na LDO podem acirrar negociações. Os parlamentares devem votar a inclusão de trechos na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) de 2025 e na lei do pacote de corte de gastos que proibiria o bloqueio de emendas parlamentares impositivas, tanto as individuais quanto as de bancadas. O contingenciamento é permitido para cumprir as regras de responsabilidade fiscal e foi aprovado em 2023, como uma alteração ao arcabouço fiscal. Lula vetou o trecho para impedir que o Fundo Partidário crescesse na mesma medida que a arrecadação. Os congressistas devem se unir para manter o aumento para as emendas.