Advogado diz ter prova de que Cid usou Instagram, o que pode anular delação

Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Costa Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), enviou ao STF o que diz serem provas de que conversava com o tenente-coronel Mauro Cid por um perfil falso nas redes sociais. Se as imagens forem verdadeiras, elas poderiam anular a delação de Cid. Para especialistas, ele mesmo seria o maior prejudicado.

O que aconteceu

Kuntz diz ter conversado com Cid, que usava o perfil falso no Instagram @gabrielar702. Outros réus do caso já haviam citado esse perfil em suas defesas. Na semana passada, Moraes determinou que a Meta, dona do Instagram, entregue à Justiça as mensagens enviadas e recebidas pelo perfil de maio de 2023 até hoje.

Conta saiu do ar depois do interrogatório de Cid no STF. O tenente-coronel foi questionado pela defesa de Bolsonaro sobre o perfil e respondeu que não conhecia esse usuário, que poderia ser da esposa dele. "Esse perfil... eu não sei se é da minha esposa, Gabriela é o nome da minha esposa", disse ele durante o procedimento na Primeira Turma do STF, que aconteceu no último dia 9.