Grupo pede que PGR investigue Damares pelo caso de Marajó revelado pelo UOL

O Prerrogativas, iniciativa que reúne advogados e personalidades políticas, pediu nesta segunda à PGR (Procuradoria-Geral da República) a abertura de uma investigação contra a senadora Damares Alves (Republicanos-DF) por possível crime de associação criminosa no programa Abrace o Marajó. O pedido cita reportagem sobre o assunto realizada com apoio do Pulitzer Center Rainforest Reporting Grant e publicada pelo UOL.

O que aconteceu

Prerrogativas pede instauração de inquérito e responsabilização de senadora. Os advogados citam reportagem do UOL que revelou que, quando foi ministra de Direitos Humanos no governo Jair Bolsonaro (PL), Damares Alves usou fake news para justificar o programa Abrace o Marajó, que acabou por abrir brechas para grilagem de terras e benefícios a igrejas evangélicas no Pará. Os autores pedem a apuração de "eventual desvio de recursos públicos e utilização indevida da máquina estatal para fins político-religiosos".

UOL apurou diversas irregularidades no "Abrace o Marajó". A reportagem apurou que, durante o projeto, ocorreram irregularidades ligadas às terras do arquipélago, cobiçadas pelo potencial para o agronegócio e para o mercado de crédito de carbono. Uma delas foi na destinação do TAUS (Termo de Autorização de Uso Sustentável), documento que foi citado pelo governo Lula (PT) ao justificar o fim do programa "Abrace o Marajó".