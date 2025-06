Com leitura no Congresso, CPMI do INSS começa, mas só deve andar em agosto

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), fez a leitura do pedido de abertura da CPMI (Comissão Mista Parlamentar de Inquérito) para investigar as fraudes no INSS. Agora o colegiado passa a existir oficialmente, mas ainda deve demorar a funcionar.

O que aconteceu

Comissão só deve começar a funcionar em agosto. Com a instalação, as lideranças da Câmara e do Senado devem indicar os 15 parlamentares que vão compor o colegiado. O prazo de funcionamento da CPMI é de 180 dias, com possibilidade de prorrogação.

Líder do PSD no Senado é cotado para presidir o colegiado. Em articulação com o governo, Alcolumbre deve indicar o senador Omar Aziz (AM) para comandar os trabalhos da comissão. A ideia é que o parlamentar não deixe a oposição controlar a narrativa.