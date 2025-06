Defesas de réus pedem acareações e prazo maior como estratégia final no STF

As defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do general Braga Netto e do ex-ministro Anderson Torres estão mirando a delação, o interrogatório e o suposto perfil do tenente-coronel Mauro Cid em uma rede social como uma cartada final no STF no julgamento do golpe de Estado.

O que aconteceu

Defesas dos réus tiveram 5 dias para apresentar pedidos. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, vai decidir sobre os pedidos. Entre os alvos dos pedidos, está uma suposta violação do acordo de delação de Cid, já que ele estaria conversando, por meio de um perfil de Instagram, com envolvidos nas investigações do 8 de Janeiro, segundo reportagem da revista Veja.

Advogados do ex-presidente citam o suposto perfil de Cid na rede social. Eles veem nesse descumprimento de medida cautelar imposta pelo Supremo motivo para pedir a anulação da delação.