Inquérito sobre joias, 'Abin paralela': qual é a situação de Bolsonaro hoje

Entre os indiciados, está o atual diretor-geral da Abin, Luiz Fernando Corrêa. Nomeado para o cargo na gestão petista, ele é suspeito de ter autorizado uma ação hacker da agência contra autoridades do governo do Paraguai, como revelou o UOL.

Bolsonaro e Ramagem negaram a espionagem. Durante live com os filhos em janeiro do ano passado, o ex-presidente disse que a "tal da Abin paralela" não existiu e que as informações dos serviços de inteligência não chegavam para ele. Já Ramagem acusou a Polícia Federal de "fazer alvoroço" em cima do caso, em entrevista ao UOL em julho de 2024.

Tentativa de golpe de Estado

Após ser indiciado pela PF no caso, Bolsonaro foi denunciado pela PGR e virou réu no STF. Ao votar na ocasião, Moraes, relator do processo, destacou os indícios de crime e materialidade levantados na denúncia da PGR com relação ao ex-presidente e sete aliados.

Na semana passada, ao ser interrogado, Bolsonaro negou envolvimento com qualquer tentativa de golpe. Comedido, ele pediu desculpas a Moraes por acusá-lo de receber dinheiro. Em julho de 2022, o ex-presidente disse que o ministro do STF e seus colegas, Edson Fachin e Luís Barroso, recebiam milhões de dólares —o que desmentiu no depoimento.

Ouvidos os réus e encerrada a fase de instrução, o processo segue para a fase de alegações finais, em que a PGR e a defesa dos réus apresentam seus últimos argumentos. Ao fim das alegações de todas as partes envolvidas, o julgamento final poderá ser marcado pelo presidente da Primeira Turma do Supremo, o ministro Cristiano Zanin.