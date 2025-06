'Guardei essa carta na manga', diz advogado sobre diálogos com Cid

Kuntz disse que inicialmente não sabia se Cid buscava advogado ou se o contato era uma "ação controlada". Segundo o advogado, ele e Cid já se conheciam, mas o ex-ajudante de ordens nunca o teria procurado para falar sobre o processo de tentativa de golpe de Estado. "Tem uma parte em que eu digo que estou à disposição dele, tomo esse cuidado de ser bem explícito".

O advogado diz que deu corda para desabafos de Cid, em um "processo de investigação defensiva". "Pressupõe que você queira obter informações", afirma. "Dei corda e dei linha, de forma investigativa. Não interferi, não perguntei 'você não quer mudar o que está falando?' Dei corda para os desabafos."

Kuntz diz ter feito perguntas de interesse dos clientes defendidos por ele. "Fiz pergunta de interesse dos meus clientes. Tenho obrigação profissional de juntar isso nos autos para privilegiar os meus clientes", relata. "Tomo o cuidado de fazer por áudio para não ser mal interpretado, dentro da legalidade da minha atuação."

Prints enviados por advogado Eduardo Kuntz ao STF; Cid teria mantido contato com Kuntz por perfil falso, o que pode anular delação Imagem: Reprodução

Advogado nega 'ação conjunta' com defesa de Bolsonaro

Advogado diz que mostrou conversas com Cid ao advogado de Bolsonaro. "É natural, as defesas se conversam. Quando ele me perguntou, não menti", diz Kuntz. O advogado afirma que mostrou os diálogos para Celso Vilardi no dia 10 de junho, data em que o ex-presidente foi interrogado no STF. "Confirmei uma informação que ele perguntou."