Jair Bolsonaro não foi indiciado pela PF em caso da 'Abin paralela'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não foi um dos indiciados hoje pela Polícia Federal no caso conhecido como "Abin paralela", diferentemente do informado pelo UOL e na Homepage do site, bem como nas redes sociais e no UOL News.

A PF apontou indícios de autoria e materialidade de Jair Bolsonaro nos fatos, mas entendeu que ele já foi indiciado por organização criminosa no caso do golpe e, por isso, não poderia ser novamente indiciado neste caso.

A lista de indiciados no inquérito, a qual o UOL teve acesso, tem 36 nomes, que incluem o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-diretor-geral da Abin Alexandre Ramagem (PL), mas o ex-presidente não consta na lista.