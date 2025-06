Advogado quer anular delação de Cid e derrubar provas obtidas depois

Kuntz é advogado do réu Marcelo Costa Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, no processo da trama golpista. Na semana passada, Moraes determinou que a Meta, dona do Instagram, entregue à Justiça as mensagens enviadas e recebidas pelo perfil falso.

Em entrevista aos colunistas Raquel Landim e Ricardo Koscho, do Canal UOL, o criminalista argumentou a "falta de voluntariedade" e a suposta ilicitude no colhimento das provas para tentar derrubar a colaboração premiada.

Depois que ele foi preso, diversos são os anexos criados para que essa operação fosse desmembrada. Vamos lembrar cronologicamente: tudo começa com o caso em tese das joias, uma busca e apreensão, celulares e computadores. Depois vem o caso da vacina e o caso dessa minuta golpista.

Existe uma corrente cronológica de desdobramento das coisas que demonstra que, se a gente der alguns passos para trás, a gente não poderia dar os outros passos para frente. É nesse sentido que a gente busca a nulidade da delação para não poder prosseguir com as provas colhidas, depois desses depoimentos.

Dado o que ele me falou, dado o teor das conversas, me parece que houve um problema na coleta dessas informações. Está carente de voluntariedade. Então uma delação pode cair por duas razões: pela falta de voluntariedade (ela passa a ser ilícita), ou pelo descumprimento puro e simples dela. Nesse caso, me parece que tem os dois elementos. Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara, réu pela tentativa de golpe

Advogado: 'Eu não tinha obrigação de dar áudios'

Ainda durante o UOL News, Kuntz disse que decidiu fazer uma investigação própria e que demorou seis meses para entrar com o pedido no STF.