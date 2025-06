Carla: Uso da Abin para perseguição política revela gravidade do caso

Investigadores encontraram diálogos entre dois integrantes do gabinete do ódio que demonstram a produção de informações falsas contra integrantes do atual governo, incluindo o ex-ministro da Comunicação Social Paulo Pimenta.

Então, esse caso foge do escopo do que é a finalidade da agência. Acontece que esses servidores contaminados continuaram produzindo relatórios com finalidades políticas. Então, a segurança cibernética é superatacada. É para isso que os órgãos de inteligência servem. Não para fazer dossiês políticos, não para fazer perseguição política, muito menos para fazer a disseminação de fake news.

Então, a gravidade do uso da estrutura do estado, nesse caso, é o desvio da finalidade de uma agência que tem um papel para defesa do país. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

'Em Israel, ninguém ousa criticar ataques contra Irã'

No UOL News, o professor brasileiro João Miragaya, que mora atualmente em Tel Aviv, disse hoje que há "apoio consensual" dos israelenses em relação aos ataques feitos pelo país contra o Irã. Segundo ele, caso os objetivos de Israel sejam concluídos com sucesso, a guerra poderá melhorar ainda a popularidade do governo de Benjamin Netanyahu.