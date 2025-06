Aguirre:Tentativa de interferir em delação de Cid é grave e pouco citada

A tentativa de anulação da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid é um fato grave e não tem recebido a devida atenção, analisou o colunista Aguirre Talento no UOL News hoje.

O advogado Eduardo Kuntz enviou ao STF (Supremo Tribunal Federal) o que diz serem provas de que conversava com Mauro Cid por um perfil falso no Instagram. Com base nesses diálogos, ele pediu a anulação da delação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL).