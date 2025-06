Anielle exonera secretária-executiva em meio a dança das cadeiras no MIR

Exoneração estava sendo negociada a meses, segundo o MIR. "A secretária-executiva do MIR, Roberta Eugênio, comunicou há meses seu desejo de deixar o ministério por questões de ordem pessoal e familiar, e desde então começaram os processos internos de transição", explicou o MIR, em nota.

A decisão ocorre em meio a uma série de mudanças na estrutura do ministério. O MIR revê o Plano Juventude Negra Viva, principal projeto de Anielle, que custa ao menos R$ 700 milhões.

Baixa em especialistas em relações raciais e de gênero. Roberta Eugênio é formada em Direito pela UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e coleciona pós-graduações nas áreas de teorias jurídicas, relações raciais e de gênero. Por mais de dez anos a secretária teve pesquisas relacionadas à igualdade racial no Instituto Alziras e na Federal do Rio de Janeiro.

A ministra Anielle Franco entendeu a importância do movimento pessoal de Roberta e recebeu a notícia com tranquilidade e votos de sucesso na nova jornada. A relação de amizade e de parceria política seguirá ativa. A continuidade das políticas e da gestão interna do ministério igualmente está assegurada a partir da qualificada transição realizada nos últimos meses. O nome da futura secretária-executiva será anunciado em breve.

Ministério da Igualdade Racial, em nota

Igualdade Racial soma exonerações desde 2024

Antes de Roberta Eugênio, o diretor de Políticas de Combate e Superação do Racismo, Luiz Paulo Bastos, foi exonerado. Na mesma semana, a então secretária de Ações Afirmativas, Combate e Superação do Racismo, Márcia Lima, pediu para deixar o cargo, incomodada com decisões na gestão de Anielle.