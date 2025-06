Áudios dão munição a defesas e complicam Cid, mas não devem beneficiar réus

Áudios trazem novos argumentos e dão munição para as defesas. Para o advogado Rafael Taffarello, professor na FGV-SP, os diálogos trazem elementos para os advogados tentarem reduzir a credibilidade da delação. "As defesas não tem uma bala de prata, mas tem um argumento a mais para construir suas teses defensivas nas alegações finais, na última fase do julgamento", diz.

Defesas do "núcleo crucial" não confirmaram uso de novo material. Ao UOL, o advogado Demóstenes Torres, que representa o ex-almirante Almir Garnier, disse que não usará os novos materiais agora, mas deixou aberta a possibilidade de usar depois. Já Eumar Novacki, da defesa de Anderson Torres, também disse que não vai usar os áudios porque o ex-ministro não é citado na delação de Cid. O UOL procurou os outros membros do núcleo 1, mas não teve resposta.

Especialistas dizem que a delação de Cid exerce papel secundário na acusação. "Tem muitas provas absolutamente independentes dela, e mesmo aquilo que foi trazido através da delação se sustenta, independente do relato dele", diz Mafei.

Expectativa no meio jurídico é de que réus acusados de tentativa de golpe sejam condenados. A qualidade dos indícios reunidos pela investigação combinada às condenações dos envolvidos no 8 de Janeiro são fatores para a crença.

Entenda o caso

Conversas atribuídas a Cid foram divulgadas ontem. Os áudios mostram supostos desabafos do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e foram encaminhadas ao STF (Supremo Tribunal Federal) por Eduardo Kuntz, advogado de Marcelo Câmara, um dos réus do núcleo 2 da tentativa de golpe. Ele pede a anulação da delação de Cid.