EUA negam pedido de asilo a fugitiva do 8 de Janeiro, diz filho

Um tribunal administrativo dos Estados Unidos negou hoje um pedido de asilo de uma foragida brasileira condenada pelos ataques de 8 de Janeiro, informaram familiares ao UOL.

O que aconteceu

Raquel de Souza Lopes está presa nos Estados Unidos desde janeiro. A cozinheira brasileira foi detida no Texas no dia 12 daquele mês após tentar entrar ilegalmente no país e nega ter cometido os cinco crimes pelos quais foi condenada a 17 anos de prisão no Brasil, entre eles golpe de Estado e abolição violenta do Estado de Direito.

Ela solicitou asilo para evitar a deportação imediata. Raquel pediu que o Eoir (Executive Office for Immigration Review), órgão vinculado ao Departamento de Justiça dos EUA, analisasse seu pedido, o que poderia impedir sua remoção do país.