Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro, é preso após ordem de Moraes

Marcelo Costa Câmara, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), foi preso pela Polícia Federal após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A prisão aconteceu após o advogado de Câmara revelar supostas conversas com o tenente-coronel Mauro Cid durante as investigações da trama golpista.

O que aconteceu

Moraes determinou a prisão preventiva após o advogado de Câmara, Eduardo Kuntz revelar conversas. "A tentativa, por meio de seu advogado, de obter informações então sigilosas do acordo de colaboração premiada de Mauro César Barbosa Cid indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu Marcelo Costa Câmara, em tentativa de embaraço às investigações", disse o ministro do STF (Superior Tribunal Federal) na decisão.

Inquérito será instaurado para apurar suposta prática de "obstrução de investigação penal que envolva organização criminosa". Além disso, Moraes determinou que Câmara, Cid e Kuntz sejam ouvidos pela PF em até 15 dias.