Ronilso: Caso de espionagem mostra fragilidade da relação Brasil-Paraguai

Embora o processo tenha iniciado no governo Bolsonaro, a continuidade dessa espionagem no governo Lula é difícil. Se duas pessoas cometeram o mesmo crime e uma delas conseguiu escapar e a outra está no meio do flagrante, ela estará no foco. Nesse momento, o Brasil está no centro do debate. Ronilso Pacheco, colunista do UOL

Para Ronilso, o caso pode ultrapassar as fronteiras entre Brasil e Paraguai e envolver até os Estados Unidos, uma vez que o governo paraguaio está mais alinhado à gestão de Donald Trump.

As implicações políticas são, sobretudo, a fragilidade nas relações entre Brasil e Paraguai. É uma espionagem pura e simplesmente por interesses econômicos, usando um processo de hack para invadir sistema, algo totalmente outsider de um contexto de um conflito mais acirrado.