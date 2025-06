Homem que quebrou relógio no 8/1 é solto em MG sem tornozeleira eletrônica

Feita de casco de tartaruga e um bronze que não é mais fabricado, a peça é de valor inestimável. Ela foi confeccionada pelo relojoeiro do rei francês Luís 14, Balthazar Martinot. Só existe outro relógio desse artesão: com metade do tamanho da peça brasileira, esse outro exemplar está exposto no Palácio de Versalhes, na França.

Relógio foi restaurado e devolvido ao Palácio do Planalto em janeiro deste ano com cerimônia. A peça fica na sala de audiências, perto do gabinete da Presidência da República.