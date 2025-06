Lula dá indireta a Nikolas: 'Querem divulgar a imbecilidade que falaram'

Geraldo Alckmin (PSB) como vice foi um acerto. "O Alckmin tem uma lealdade extraordinária na relação comigo. Eu sinceramente acho que foi um acerto trazer o Alckmin para ser vice, porque senão você poderia trazer uma pessoa que depois ficasse tentando, como [Michel] Temer, dar um golpe na Dilma. O Alckmin não é esse tipo de gente."

Orçamento secreto "não é tão mau" agora. "No Congresso Nacional, você não consegue acabar com a medida do orçamento secreto porque você não tem a maioria para votar. E hoje eu nem sei se os próprios deputados do PT querem acabar com o orçamento secreto. Mas fizemos acordo que as emendas têm que ser dirigidas para programas do governo. [...] Houve uma certa moralização nessa relação. Aí quando a emenda é dada com seriedade, você sabe que ela tem endereço fixo, tem identidade, e aí não é tão mau. Agora o que era mau era que você não tinha nenhum controle das emendas e isso acabou."

Defesa da exploração de petróleo na bacia da foz do Amazonas. "Eu sou favorável que a gente vá trabalhando a ideia de um dia não ter mais combustível fóssil, mas eu sou muito realista. O mundo não está preparado para viver sem o petróleo, e você tem que utilizar o petróleo como instrumento para financiar a transição energética que o mundo precisa que seja feito.

Você não conhece um desastre na história da Petrobras. [...] A gente não pode abdicar dessa riqueza. O que podemos é assumir o compromisso de que nada será feito para causar qualquer dano ao meio ambiente, esse é o compromisso nosso, mas não podemos deixar de explorar a riqueza enquanto os Estados Unidos, a França, a Noruega, o Catar exploram. Nós precisamos do petróleo para muita coisa, sobretudo para exportar, para que o Brasil faça a transição energética.

"Quando sai denúncia de corrupção, é normal que pensem que foi no governo Lula, porque fomos nós que descobrimos". "Nós quando começamos a investigar [as fraudes no INSS], a gente não quis fazer um espetáculo de pirotecnia, porque a gente queria chegar no bandido, no chefe. [...] Quem descobriu foi o nosso governo, a Advocacia-Geral da União, a Polícia Federal, e descobriu no meu governo porque no governo passado não tinha como descobrir, porque foram eles que criaram [os mecanismos da fraude]. É isso que queremos provar com as investigações corretas."